Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk. Он заявил, что государство будет соблюдать 19 статью конвенции.

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Турция будет соблюдать конвенцию Монтре

"19 статья вполне понятна. Сначала это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну", – сказал он.

По его словам, Турция в дальнейшем будет соблюдать положение конвенции Монтре.

Что означает соответствующая конвенция

Согласно статье 19 конвенции, во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

Однако есть несколько исключений, например, если Турция обязана помочь государству, ставшему жертвой нападения – по договору о взаимной помощи.