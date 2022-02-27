Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі CNN Turk. Він заявив, що держава дотримуватиметься 19 статті конвенції.

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Туреччина дотримуватиметься конвенції Монтре

"19 стаття цілком зрозуміла. Спочатку це була атака Росії, ми оцінювали її зі спеціалістами, військовими, юристами. Тепер це перетворилося на війну", – сказав він.

За його словами, Туреччина надалі дотримуватиметься положення конвенції Монтре.

Що означає відповідна конвенція

Відповідно до статті 19 конвенції, під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі воюючих сторін не можуть проходити через протоки.

Однак є кілька винятків, наприклад, якщо Туреччина зобов'язана допомогти державі, яка стала жертвою нападу – за договором про взаємну допомогу.



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