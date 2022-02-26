Відповідну інформацію про допомогу зі сторони Туреччини у мережі поширив український президент Володимир Зеленський. Він розповів, що поспілкувався з Реджепом Ердоганом.

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Туреччина заборонила прохід кораблям Росії в Чорне море

Глава держави подякував турецькому лідеру та народу Туреччини за потужну підтримку.

Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що український народ цього ніколи не забуде.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Туреччини підтвердило, що Київ офіційно просить Анкару обмежити прохід військових кораблів Росії через протоки Босфор та Дарданелли.

Росія готується до морської війни проти України

Міністерство внутрішніх справ України зазначило, що Росія фактично перекрила Чорне та Азовське моря. Окупанти готуються до морської війни проти України.

Російські найманці називають свої дії "контртерористичною операцією", хоча насправді вона окупаційна. Водночас українські силовики та військові готові боротися.

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