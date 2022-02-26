Відповідну інформацію про допомогу зі сторони Туреччини у мережі поширив український президент Володимир Зеленський. Він розповів, що поспілкувався з Реджепом Ердоганом.
Раніше Ракета влучила в турецький корабель у Чорному морі неподалік острова Зміїного
Туреччина заборонила прохід кораблям Росії в Чорне море
Глава держави подякував турецькому лідеру та народу Туреччини за потужну підтримку.
Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що український народ цього ніколи не забуде.
Росія готується до морської війни проти України
- Міністерство внутрішніх справ України зазначило, що Росія фактично перекрила Чорне та Азовське моря. Окупанти готуються до морської війни проти України.
- Російські найманці називають свої дії "контртерористичною операцією", хоча насправді вона окупаційна. Водночас українські силовики та військові готові боротися.
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