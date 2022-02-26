Соответствующую информацию о помощи со стороны Турции в сети распространил украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что пообщался с Реджепом Эрдоганом.

Ранее Ракета попала в турецкий корабль в Черном море недалеко от острова Змеиного

Турция запретила проход кораблям России в Черное море

Глава государства поблагодарил турецкого лидера и народ Турции за мощную поддержку.

Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинский народ этого никогда не забудет.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что Киев официально просит Анкару ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы.

Россия готовится к морской войне против Украины

Министерство внутренних дел Украины отметило, что Россия фактически перекрыла Черное и Азовское моря. Оккупанты готовятся к морской войне против Украины.

Российские наемники называют свои действия "контртеррористической операцией", хотя на самом деле она оккупационная. В то же время украинские силовики и военные готовы бороться.

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