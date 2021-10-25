Соответствующее заявление Эрдоган сделал 25 октября. Об этом он рассказал после заседания Кабмина.

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Эрдоган заявил, что не будет высылать 10 послов из страны

Реджеп Эрдоган заявил, что их цель "не вызвать кризис, а защитить честь, гордость и достоинство Турции".

Сегодня (говорится о 25 октября – 24 канал) посольства заявили о своих ошибках. Мы считаем, что теперь эти послы будут осторожнее в своих высказываниях,

– заявил президент.

Глава страны добавил, что "послы некоторых стран попытались взять на прицел суверенитет страны и ответить на такое заявление – это обязанность власти". Эрдоган убежден, что судебная система Турции ни от кого не зависит и не подчиняется никаким приказам.

Что известно о решении Эрдогана выслать 10 дипломатов из Турции