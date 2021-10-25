Відповідну заяву Ердоган зробив 25 жовтня. Про це він розповів після засідання Кабміну.

До теми Ердоган хоче вислати з Туреччини послів 10 держав

Ердоган заявив, що не висилатиме 10 послів з країни

Реджеп Ердоган заявив, що їхня мета "не викликати кризу, а захистити честь, гордість і гідність Туреччини".

Сьогодні (мовиться про 25 жовтня – 24 канал) посольства заявили про свої помилки. Ми вважаємо, що тепер ці посли будуть обережнішими у своїх висловлюваннях,

– заявив президент.

Очільник країни додав, що "посли деяких країн спробували взяти на приціл суверенітет країни і відповісти на таку заяву – це обов'язок влади". Ердоган переконаний, що судова система Туреччини ні від кого не залежить і не підпорядковується ніяким наказам.

Що відомо про рішення Ердогана вислати 10 дипломатів з Туреччини