Такое мнение 24 Каналу озвучил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, в отношениях с Турцией у России нет много возможностей что-либо выбирать.
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"Вероятнее всего, Путин ограничится отменой визита к Эрдогану, не более. В отношениях с Турцией у России не так много опций выбирать. Россия и Турция в действительности не друзья и никогда ими не были. Это вечные враги, количество российско-турецких войн приближается к 20", – объяснил он.
Зерновое соглашение выгодно для Турции
Ярослав Божко отметил, что после заявлений Эрдогана Россия может увеличивать критику зерновых соглашений в демонстративных целях. У Кремля нет возможности выйти из зерновой сделки без серьезных последствий для себя.
Если Россия выйдет из зерновой сделки – это выгодно Украине. Если Россия не гарантирует безопасность участников зерновой сделки, значит, она угрожает суднам, перевозящим зерно. Хотя судна выходят из украинских портов, преимущественно это судна турецких посредников, получающих немалую выгоду,
– считает он.
В таком случае Турция может заявить, что готова обеспечивать зерновую сделку без россиян, ставя Россию перед выбором: атаковать турецкие корабли и самолеты, охраняющие зерновой коридор, и развязать войну со страной НАТО или принять все условия.
"Для Турции выгодно сохранять зерновое соглашение, потому что это доход. Она не позволит так просто подмять зерновое соглашение. Скорее всего, Россия либо останется ни с чем и вернется в зерновое соглашение, либо выйдет с позором", – заметил Божко.
Божко о заявлениях Эрдогана: смотрите видео
Заявления Эрдогана об Украине и НАТО
- В пятницу, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом, чтобы встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. На пресс-конференции для прессы Эрдоган отметил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Эти слова он озвучил накануне саммита Альянса, который состоится 11 – 12 июля в Вильнюсе.
- Также во время встречи в Стамбуле Эрдоган отметил, что Турция поддерживает продление Черноморского соглашения между Украиной и Россией. Кроме того, он заявил, что во время визита Путина в августе обсудит с ним вопрос обмена военнопленными.
- Из Турции Владимир Зеленский вернулся не один. Вместе с ним прибыли пять украинских командиров, оборонявших "Азовсталь" в Мариуполе. Заметим, что раньше была договоренность о том, что они будут находиться в Турции до конца войны.
- Напомним, в сентябре 2022 года состоялся обмен пленными. В частности, 5 командиров "Азова" были обменены на 55 российских захватчиков. Также был осуществлен обмен 200 украинских воинов на кума Путина, предателя Украины Виктора Медведчука.