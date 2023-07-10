Такое мнение 24 Каналу озвучил глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, в отношениях с Турцией у России нет много возможностей что-либо выбирать.

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"Вероятнее всего, Путин ограничится отменой визита к Эрдогану, не более. В отношениях с Турцией у России не так много опций выбирать. Россия и Турция в действительности не друзья и никогда ими не были. Это вечные враги, количество российско-турецких войн приближается к 20", – объяснил он.

Зерновое соглашение выгодно для Турции

Ярослав Божко отметил, что после заявлений Эрдогана Россия может увеличивать критику зерновых соглашений в демонстративных целях. У Кремля нет возможности выйти из зерновой сделки без серьезных последствий для себя.

Если Россия выйдет из зерновой сделки – это выгодно Украине. Если Россия не гарантирует безопасность участников зерновой сделки, значит, она угрожает суднам, перевозящим зерно. Хотя судна выходят из украинских портов, преимущественно это судна турецких посредников, получающих немалую выгоду,

– считает он.

В таком случае Турция может заявить, что готова обеспечивать зерновую сделку без россиян, ставя Россию перед выбором: атаковать турецкие корабли и самолеты, охраняющие зерновой коридор, и развязать войну со страной НАТО или принять все условия.

"Для Турции выгодно сохранять зерновое соглашение, потому что это доход. Она не позволит так просто подмять зерновое соглашение. Скорее всего, Россия либо останется ни с чем и вернется в зерновое соглашение, либо выйдет с позором", – заметил Божко.

Божко о заявлениях Эрдогана: смотрите видео

Заявления Эрдогана об Украине и НАТО