Об этом турецкий лидер заявил во время встречи с молодежью. Следует заметить, что Реджеп Эрдоган не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Обратите внимание Из-за сожжения Корана: процесс вступления Швеции в НАТО приостановился

Что сказал Эрдоган

Турция и Венгрия – единственные члены НАТО, до сих пор не ратифицировавшие протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Без этого расширение НАТО невозможно. Поэтому Реджеп Эрдоган обещает шокирующее Стокгольм решение.

Швеция будет шокирована, когда это произойдет,

– заявил Эрдоган.

В то же время в отношении Финляндии президент Турции сказал, что в случае необходимости Анкара может прислать другой месседж по Финляндии, если она не повторит тех же ошибок, как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. То есть, вероятно, Турция готова ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Каким будет решение – Эрдоган не сказал, но отметил, что передал Швеции список 120 человек. Вероятно, речь идет о том, что Анкара хочет выдачи членов курских организаций.

Может ли Финляндия вступить в НАТО отдельно от Швеции

Швеция и Финляндия после начала полномасштабного российского вторжения в Украину начали совместный процесс вступления в НАТО. Однако после того, как на акции протеста под турецким посольством Расмус Палудан сжег Коран, процесс вступления Швеции в Альянс приостановился. Поэтому в Финляндии задумываются о том, чтобы продолжать процедуру вступления отдельно.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в комментарии Bloomberg подчеркнул, что Хельсинки до сих пор убеждены в том, что вступление двух стран должно состояться одновременно.

До сих пор неясно, насколько Финляндия изменит свой подход. Остается позиция относительно одновременного вступления двух стран в НАТО с учетом соображений безопасности,

– заявил Хаависто.

Хельсинки верит в общий путь Финляндии и Швеции во вступлении в НАТО, однако вариант отдельной интеграции также рассматривают.