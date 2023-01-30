Про це турецький лідер заявив під час зустрічі з молоддю. Варто зауважити, що Реджеп Ердоган не уточнив, про яке саме рішення йдеться.

Зверніть увагу Через спалення Корану: процес вступу Швеції до НАТО призупинився

Що сказав Ердоган

Туреччина та Угорщина – єдині члени НАТО, які досі не ратифікували протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Без цього розширення НАТО неможливе. Тож Реджеп Ердоган обіцяє рішення, яке шокує Стокгольм.

Швеція буде шокована, коли це станеться,

– заявив Ердоган.

Водночас щодо Фінляндії, президент Туреччини сказав, що у разі необхідності Анкара може надіслати інший меседж щодо Фінляндії, якщо вона не повторить тих самих помилок, як Швеція з інцидентами зі спаленням Корану. Тобто, ймовірно, Туреччина готова ратифікувати договір про вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.

Яким буде рішення – Ердоган не сказав, але відзначив, що передав Швеції список 120 осіб. Ймовірно, мова йде про те, що Анкара хоче видачі членів курських організацій.

Чи може Фінляндія вступити в НАТО окремо від Швеції

Швеція та Фінляндія після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну почали спільний процес вступу до НАТО. Однак після того, як на акції протесту під турецьким посольством Расмус Палудан спалив Коран, процес вступу Швеції в Альянс призупинився. Через це у Фінляндії задумуються про те, аби продовжувати процедуру вступу окремо.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто в коментарі Bloomberg наголосив, що Гельсінкі досі переконані в тому, що вступ двох країн має відбутися одночасно.

Досі неясно, наскільки Фінляндія змінить свій підхід. Залишається позиція щодо одночасного вступу двох країн до НАТО з огляду на міркування безпеки,

– заявив Хаавісто.

Гельсінкі вірить у спільний шлях Фінляндії та Швеції у вступі в НАТО, однак варіант окремої інтеграції також розглядають.