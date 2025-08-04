Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью дипломата для "РБК-Украина" от понедельника, 4 августа. Владимир Зеленский передал турецкому лидеру личное приглашение.

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Зачем Эрдоган приедет в Украину?

Украинская сторона уже активно работает над организацией визита Эрдогана. По словам посла, он лично подтвердил приглашение от Зеленского во время недавней встречи с турецким лидером.

Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации,

– сказал Джелял.

Он отметил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией – документ, важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.

Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле... Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом,

– пояснил дипломат.

Напомним, по мнению Джеляла, Турция имеет потенциал к региональному лидерству, однако это возможно лишь при условии партнерства с другими странами, в частности Украиной. Зато Кремль Анкара считать своим стратегическим союзником не может, что не касается экономических связей.