Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью дипломата для "РБК-Украина" от понедельника, 4 августа. Владимир Зеленский передал турецкому лидеру личное приглашение.
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Зачем Эрдоган приедет в Украину?
Украинская сторона уже активно работает над организацией визита Эрдогана. По словам посла, он лично подтвердил приглашение от Зеленского во время недавней встречи с турецким лидером.
Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации,
– сказал Джелял.
Он отметил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией – документ, важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.
Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле... Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом,
– пояснил дипломат.
Напомним, по мнению Джеляла, Турция имеет потенциал к региональному лидерству, однако это возможно лишь при условии партнерства с другими странами, в частности Украиной. Зато Кремль Анкара считать своим стратегическим союзником не может, что не касается экономических связей.