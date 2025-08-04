Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю дипломата для "РБК-Україна" від понеділка, 4 серпня. Володимир Зеленський передав турецькому лідеру особисте запрошення.

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Навіщо Ердоган приїде в Україну?

Українська сторона вже активно працює над організацією візиту Ердогана. За словами посла, він особисто підтвердив запрошення від Зеленського під час недавньої зустрічі з турецьким лідером.

Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації,

– сказав Джелял.

Він наголосив, що ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною – документ, важливий як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.

Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю… Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком,

– пояснив дипломат.

Нагадаємо, на думку Джеляла, Туреччина має потенціал до регіонального лідерства, однак це можливо лише за умови партнерства з іншими країнами, зокрема Україною. Натомість Кремль Анкара вважати своїм стратегічним союзником не може, що не стосується економічних зв'язків.