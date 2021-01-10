Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на благодарность украинского лидера Владимира Зеленского за содействие в освобождении украинских моряков из плена в Ливии. В то же время он назвал Зеленского "дорогим другом" и пообещал содействие в других подобных ситуациях.

Сообщение Эрдогана было размещено в ответ Зеленскому в твиттере. Еще 8 января украинский президент написал, что ценит поддержку Турции, а особую благодарность за помощь в эвакуации украинцев выражает Эрдогану.

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Мой дорогой друг, мы рады, что украинские моряки вернулись домой целыми и невредимыми. Вместе мы будем продолжать борьбу за всех наших друзей, всех наших братьев и сестер в любой точке мира,

– написал Эрдоган в ответ Зеленскому.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.



Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. https://t.co/JwaP3sYRou — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021

Заметим, что 8 января в Украину вернулись 4 моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, которые более 4 лет провели в тюрьме "Айн Зара" в Ливии.