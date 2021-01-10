Эрдоган приветствовал возвращение украинских моряков домой и назвал Зеленского "дорогим другом"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на благодарность украинского лидера Владимира Зеленского за содействие в освобождении украинских моряков из плена в Ливии. В то же время он назвал Зеленского "дорогим другом" и пообещал содействие в других подобных ситуациях.
Сообщение Эрдогана было размещено в ответ Зеленскому в твиттере. Еще 8 января украинский президент написал, что ценит поддержку Турции, а особую благодарность за помощь в эвакуации украинцев выражает Эрдогану.
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Мой дорогой друг, мы рады, что украинские моряки вернулись домой целыми и невредимыми. Вместе мы будем продолжать борьбу за всех наших друзей, всех наших братьев и сестер в любой точке мира,
– написал Эрдоган в ответ Зеленскому.
Заметим, что 8 января в Украину вернулись 4 моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, которые более 4 лет провели в тюрьме "Айн Зара" в Ливии.
Что известно о заключении украинских моряков в Ливии?
Экипаж танкера Captain Khayyam задержала береговая охрана Ливии в 2016 году.
Украинских моряков обвинили в контрабанде нефтепродуктов. В 2017 году задержанных приговорили к 5 годам заключения. 8 января в Украину вернулись 4 украинских моряк\: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Павел Чайка и Олег Войнеровский.
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