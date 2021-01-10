Ердоган привітав повернення українських моряків додому і назвав Зеленського "дорогим другом"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на подяку українського лідера Володимира Зеленського за сприяння у звільненні українських моряків з полону у Лівії. Водночас він назвав Зеленського "дорогим другом" та пообіцяв сприяти в інших схожих ситуаціях.
Допис Ердогана був розміщений як відповідь Зеленському у твіттері. Ще 8 січня український президент написав, що цінує підтримку Туреччини, а особливу подяку за допомогу в евакуації українців висловлює Ердогану.
Раніше Різдвяне диво: українські моряки повернулися додому після 5 років ув'язнення у Лівії – фото
Мій дорогий друже, ми раді, що українські моряки повернулись додому цілими та неушкодженими. Разом ми будемо продовжувати боротьбу за всіх наших друзів, за всіх наших братів і сестер у будь-якій точці світу,
– написав Ердоган у відповідь Зеленському.
Зауважимо, що 8 січня до України повернулися 4 моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, які понад 4 роки провели у в’язниці "Айн Зара" в Лівії.
Що відомо про ув’язнення українських моряків у Лівії?Екіпаж танкера Captain Khayyam затримали берегова охорона Лівії у 2016 році.
Українських моряків звинуватили у контрабанді нафтопродуктів. У 2017 році затриманих засудили до 5 років ув'язнення. 8 січня в Україну повернулися 4 українських моряків Євген Морарь, Володимир Тостоган, Павло Чайка та Олег Войнеровський.
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