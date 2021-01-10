Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на подяку українського лідера Володимира Зеленського за сприяння у звільненні українських моряків з полону у Лівії. Водночас він назвав Зеленського "дорогим другом" та пообіцяв сприяти в інших схожих ситуаціях.

Допис Ердогана був розміщений як відповідь Зеленському у твіттері. Ще 8 січня український президент написав, що цінує підтримку Туреччини, а особливу подяку за допомогу в евакуації українців висловлює Ердогану.

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Мій дорогий друже, ми раді, що українські моряки повернулись додому цілими та неушкодженими. Разом ми будемо продовжувати боротьбу за всіх наших друзів, за всіх наших братів і сестер у будь-якій точці світу,

– написав Ердоган у відповідь Зеленському.

My treasured friend @ZelenskyyUa, we are pleased that Ukrainian sailors have returned home safe and sound.



Together, we will continue to struggle for all our friends, for all our brothers and sisters anywhere in the world. https://t.co/JwaP3sYRou — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2021

Зауважимо, що 8 січня до України повернулися 4 моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, які понад 4 роки провели у в’язниці "Айн Зара" в Лівії.