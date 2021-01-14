Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался от коронавируса COVID-19. Его прививали китайским препаратом CoronaVac, который намерена закупить и Украина.

Вакцинацию политику провели в больнице Анкары. Следующую дозу препарата Эрдоган получит через 28 дней, об этом пишет Haberturk.

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Заметим, что в Турции уже начали вакцинацию китайской вакциной от Sinovac. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджи.

Чиновник уже получил прививку – в прямом эфире. Сейчас по приоритетности вакцинируют медработников. Впрочем, впоследствии препарат будет доступен всем.

Что известно об эффективности CoronaVac

Данные о качестве китайской вакцины CoronaVac противоречивы. Например, при тестировании в Турции она показала 91% эффективности.

Однако недавние исследования, которые провели в Бразилии, показали, что эффективность препарата составляет всего лишь 50,38%.

Важно! Украина заключила договор на поставку этой вакцины. По словам главы Минздрава, соглашение отменят, если ее эффективность будет меньше 70%.