Эрдоган привился вакциной от Sinovac, которую хочет приобрести Украина
Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался от коронавируса COVID-19. Его прививали китайским препаратом CoronaVac, который намерена закупить и Украина.
Вакцинацию политику провели в больнице Анкары. Следующую дозу препарата Эрдоган получит через 28 дней, об этом пишет Haberturk.
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Заметим, что в Турции уже начали вакцинацию китайской вакциной от Sinovac. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджи.
Чиновник уже получил прививку – в прямом эфире. Сейчас по приоритетности вакцинируют медработников. Впрочем, впоследствии препарат будет доступен всем.
Что известно об эффективности CoronaVac
Данные о качестве китайской вакцины CoronaVac противоречивы. Например, при тестировании в Турции она показала 91% эффективности.
Однако недавние исследования, которые провели в Бразилии, показали, что эффективность препарата составляет всего лишь 50,38%.
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