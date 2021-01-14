Ердоган щепився вакциною від Sinovac, яку хоче придбати Україна
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вакцинувався від коронавірусу COVID-19. Його щепили китайським препаратом CoronaVac, який має намір закупити й Україна.
Вакцинацію політику провели у лікарні Анкари. Наступну дозу препарату Ердоган отримає через 28 днів, про це пише Haberturk.
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Зауважимо, що у Туреччині вже почали вакцинацію китайською вакциною від Sinovac. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджі.
Чиновник вже отримав щеплення – у прямому ефірі. Наразі за пріоритетністю вакцинують медпрацівників. Утім, згодом препарат буде доступний усім.
Що відомо про ефективність CoronaVac
Дані щодо якості китайської вакцини CoronaVac є суперечливими. Наприклад, при тестуванні у Туреччині вона показала 91% ефективності.
Проте нещодавні дослідження, яке провели у Бразилії, показали, що ефективність препарату становить всього лише 50,38%.
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