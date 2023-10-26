Так заявление президента Турция имеет свою основу, связанную с политическими амбициями. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев.

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Какой мотив Турции

Интересно отметить, что накануне скандального заявления президент Турции Реджеп Эрдоган разговаривал с Владимиром Путиным.

Допускаю, что между этим есть связь. Но в любом случае, все, кто считает ХАМАС террористической организацией, следует признать и Путина и Россию спонсором терроризма. Как и в войне России с Украиной, Турция пытается сохранить нейтральную позицию,

– подчеркнул Ахмед Какаев.

Турция постоянно делает шаги, которые будут выгодны ее интересам. Иногда это может приводить и к подобным скандальным заявлениям.

"Сегодня идет борьба между Ираном, Саудовской Аравией и Турцией – кто из них будет лидером в исламском мире. Путин здесь ни к чему, он может только способствовать этому, потому что никогда не станет лидером в исламском мире. А у Турции есть все шансы", – заметил Закаев.

Поэтому со стороны Эрдогана, в известной степени, было бы опрометчиво признать ХАМАС террористической организацией или занять позицию сегодняшнего руководства Израиля, решительно настроенного уничтожить ХАМАС.

Ахмед Закаев о позиции Эрдогана по отношению к ХАМАС: смотреть видео

Скандалы вокруг войны ХАМАС против Израиля