Инцидент произошел в турецком городе Ризе во время церемонии открытия проекта защиты и обновления плато Айдер, общепровинциальной городской трансформации и строительства жилья "под ключ" на случай стихийных бедствий.

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Эрдоган публично дал пощечину маленькому мальчику

СМИ обнародовали кадры, где видно, как после выступления Эрдоган вручил семье ключи от нового дома. Первыми на сцену вышли двое детей из семьи. Президент протянул руку, чтобы они поцеловали ее, однако один из мальчиков не сделал этого.

Тод в ответ, как видно на видео, Эрдоган дал ему пощечину. После того ребенок таки поцеловал руку турецкого президента, том дал обоим детям карманные деньги.

Эрдоган дал пощечину мальчику, который не захотел целовать ему руку: смотрите видео

В сети также вспоминают, как в сентябре 2021 года турецкий президент также постучал мальчика по голове за то, что ребенок случайно раньше, чем это нужно, перерезал ленту во время открытия автомобильного тоннеля.