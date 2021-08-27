Соответствующее заявление Эрдоган сделал в аэропорту в Стамбуле. Политик рассказал, что встреча с талибами в турецком посольстве длилась 3,5 часа.

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Талибан предложил нам управление аэропортом Кабула. Давайте, мы обеспечим безопасность, но вы – управление. Мы не приняли еще решения по этому поводу,

– сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что переговоры могут продолжаться и в дальнейшем.

По словам Эрдогана, сейчас в стране существует серьезный вакуум управления. Турция будет принимать решение, когда ситуация с руководством станет понятнее.

Эрдоган осудил теракт в Кабуле

Президент подчеркнул, что приоритетом сейчас является эвакуация граждан Турции из Афганистана. Кроме того, необходимо завершить эвакуацию военного контингента.

Турецкий лидер отметил, что осуждает теракты в Кабуле. Эрдоган подчеркнул: эта ситуация демонстрирует, какую опасность "Исламское государство" представляет для региона.

Заметьте! Число жертв кровавого теракта в Кабуле возросло до 170 человек.

Президент "открыт к сотрудничеству"