Відповідну заяву Ердоган зробив в аеропорту у Стамбулі. Політик розповів, що зустріч з талібами у турецькому посольстві тривала 3,5 години.

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Талібан запропонував нам управління аеропортом Кабула. Давайте, ми забезпечимо безпеку, але ви – управління. Ми не ухвалили ще рішення з цього приводу,

– повідомив Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що переговори можуть тривати і надалі.

За словами Ердогана, наразі у країні існує серйозний вакуум управління. Туреччина ухвалюватиме рішення, коли ситуація з керівництвом стане зрозумілішою.

Ердоган засудив теракт у Кабулі

Президент наголосив, що пріоритетом наразі є евакуація громадян Туреччини з Афганістану. Окрім того, необхідно завершити евакуацію військового контингенту.

Турецький лідер зауважив, що засуджує теракти у Кабулі. Ердоган наголосив: ця ситуація демонструє, яку небезпеку "Ісламська держава" становить для регіону.

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