Визит для проведения стратегических переговоров должен состояться в ближайшие недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.

Важно Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

По словам Калына, Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Спикер подчеркнул, что тесный контакт с россиянами будет оставаться. По его словам, Турция хочет избежать любых "военных действий с серьезными и необратимыми последствиями".

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

Турция уже не впервые заявляет о готовности "стать посредником" между Украиной и Россией. Такое заявление от Эрдогана прозвучало еще в ноябре 2021 года. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

К слову, в Офисе Президента отреагировали на такое предложение, отметив, что оно имеет важный контекст. Эрдогана же назвали "эффективным арбитром".

19 января Эрдоган пригласил Путина и украинского президента Владимира Зеленского провести встречу в Турции.

Эрдоган не верит в полномасштабное наступление России

Накануне президент признался, что считает нереалистичным сценарий вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что Украина – сильное государство.

Поэтому, по словам политика, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию в мире и на своей территории.

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