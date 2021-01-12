Президент Турции Реджеп Эрдоган 12 января зарегистрировался в телеграмме. Первым в свой канал президент "запустил" котика.

На опубликованной фотографии пушистик разместился на первом плане, а сам Эрдоган скромно стоит позади. Об этом сообщает 24 канал.

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Следующим сообщением от турецкого лидера стало слово "привет".

Меньше чем за сутки на официальный канал Эрдогана подписались более 80 тысяч человек из разных уголков планеты.



Котик, которого запостил президент Турции / Фото из телеграмм-канала Эрдогана

Что было раньше

Эрдоган заявил, что отказывается от использования WhatsApp.

Причиной стало то, что мессенджер изменил политику безопасности. В частности, теперь обмениваться данными с Facebook.

Такое решение Эрдоган назвал "цифровым фашизмом".

Кроме того, власти Турции призвали людей переходить на отечественное программное обеспечение.