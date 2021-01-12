Президент Туреччини Реджеп Ердоган 12 січня зареєструвався у телеграмі. Першим у свій канал президент "запустив" котика.

На опублікованій світлині пухнастик розмістився на першому плані, а сам Ердоган скромно стоїть позаду. Про це повідомляє 24 канал.

Актуально Євросоюз має виконати обіцянку й прийняти Туреччину, – Ердоган

Наступним повідомленням від турецького лідера стало слово "привіт".

Менше аніж за добу на офіційний канал Ердогана підписалися понад 80 тисяч людей з різних куточків планети.



Котик, якого запостив президент Туреччини / Фото з телеграм-каналу Ердогана

Що було раніше

Ердоган заявив, що відмовляється від користування WhatsApp.

Причиною стало те, що месенджер змінив політику безпеки. Зокрема, тепер обмінюватиметься даними з Facebook.

Таке рішення Ердоган назвав "цифровим фашизмом".

Окрім того, влада Туреччини закликала людей переходити на вітчизняне програмне забезпечення.