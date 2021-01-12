Ердоган зареєструвався у телеграмі і показав котика: мила світлина
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 12 січня зареєструвався у телеграмі. Першим у свій канал президент "запустив" котика.
На опублікованій світлині пухнастик розмістився на першому плані, а сам Ердоган скромно стоїть позаду. Про це повідомляє 24 канал.
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Наступним повідомленням від турецького лідера стало слово "привіт".
Менше аніж за добу на офіційний канал Ердогана підписалися понад 80 тисяч людей з різних куточків планети.
Котик, якого запостив президент Туреччини / Фото з телеграм-каналу Ердогана
Що було раніше
- Ердоган заявив, що відмовляється від користування WhatsApp.
- Причиною стало те, що месенджер змінив політику безпеки. Зокрема, тепер обмінюватиметься даними з Facebook.
- Таке рішення Ердоган назвав "цифровим фашизмом".
- Окрім того, влада Туреччини закликала людей переходити на вітчизняне програмне забезпечення.
- Також Ердоган зареєструвався у Bip – турецькому месенджері.
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