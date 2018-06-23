Эрдоган признался, что отчасти похож на Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил себя с Путиным по продолжительности пребывания у власти.

Об этом он заявил в ходе предвыборного выступления на TRT.

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По мнению Эрдогана, он и Путин являются одними из самых опытных политиков в Генассамблее ООН.

"Есть два наиболее опытных политических лидера – это Путин и я. Поскольку мы занимали должности президентов и премьер-министров, мы с Путиным непрерывно находимся у власти уже 15 – 16 лет подряд", – заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция хорошо наладила отношения с Россией по сирийскому вопросу.

"У нас действительно особые отношения с Путиным", – сказал Эрдоган, добавив, что Анкара наладила контакты с Россией также по линиям МИД, разведки и военных ведомств.

Внеочередные парламентские и президентские выборы в Турции намечены на 24 июня.