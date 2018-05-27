"Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турков менять доллары и евро на валюту страны – турецкую лиру.

Об этом Эрдоган заявил 26 мая на митинге в восточном городе Эрзурум.

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Мои братья, у которых есть доллары или евро под их подушкой, идите и инвестируйте свои деньги в лиру,

– сказал Эрдоган.

Известно, что речь Эрдогана была частью предвыборной кампании накануне внеочередных парламентских и президентских выборов в Турции, которые запланированы на 24 июня.



Отмечается, что турецкие власти заявили, что снижение курса лиры случилось в результате "сговора" со стороны неназванных иностранных государств, чтобы ослабить страну.



К слову, турецкая валюта за последний месяц потеряла около 16% против доллара.