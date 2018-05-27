"Змова іноземних держав": Ердоган закликає турків міняти євро і долари на ліри

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав турків міняти долари та євро на валюту країни – турецьку ліру.

Про це Ердоган заявив 26 травня на мітингу в східному місті Ерзурум.

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Мої брати, у яких є долари або євро під їх подушкою, ідіть та інвестуйте свої гроші в ліру,

– сказав Ердоган.

Відомо, що промова Ердогана була частиною передвиборчої кампанії напередодні позачергових парламентських та президентських виборів у Туреччині, які заплановані на 24 червня.

Зазначається, що турецька влада заявила, що зниження курсу ліри трапилося у результаті "змови" зі сторони неназваних іноземних держав, щоб послабити країну.

До слова, турецька валюта за останній місяць втратила близько 16% проти долара.