У Туреччині 104 екс-офіцери отримали довічне ув'язнення

104 колишніх армійських офіцери засудили до довічного ув’язнення у турецькому місті Ізмір. Їх звинувачують в спробі перевороту та вбивства президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє ВВС.

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Їх засудили на "обтяжене довічне ув'язнення", що означає більш суворі умови утримання, ніж в інших засуджених до цієї міри покарання.

Зазначається, що раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяв повернути смертну кару, аби покарати заколотників. Він зазначив, що "змовники" мають носити таку ж форму, як в'язні у таборі для підозрюваних у джихадизмі в Гуантанамо.

Спроба військового перевороту в Туреччині відбулася 15 липня 2016 року. Тоді щонайменше 260 людей загинули та понад дві тисяч були поранені внаслідок зіткнень між прихильниками Ердогана та заколотниками.