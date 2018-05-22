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В Турции 104 экс-офицера получили пожизненное заключение

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В Турции 104 экс-офицера получили пожизненное заключение
В Турции 104 экс-офицера получили пожизненное заключение / Фото из свободных источников

104 бывших армейских офицеров приговорили к пожизненному заключению в турецком городе Измир. Их обвиняют в попытке переворота и убийства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает ВВС.

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Их осудили на "обремененное пожизненное заключение", что означает более строгие условия содержания, чем у других осужденных к этой мере наказания.

Отмечается, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вернуть смертную казнь, чтобы наказать мятежников. Он отметил, что "заговорщики" должны носить такую же форму, как заключенные в лагере для подозреваемых в джихадизме в Гуантанамо.

Попытка военного переворота в Турции состоялась 15 июля 2016 года. Тогда по меньшей мере 260 человек погибли и более двух тысяч были ранены в результате столкновений между сторонниками Эрдогана и мятежниками.

Теги: Новости политики Новости Турции Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
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