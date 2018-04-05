Эрдоган, Путин и Рухани озвучили планы по Сирии

В среду, 4 апреля, состоялся саммит лидеров Турции, России и Ирана для переговоров по завершению Сирийской войны.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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Три президента - Реджеп Тайип Эрдоган из Турции, иранский Хасан Рухани и российский Владимир Путин – собрались в столице Турции Анкаре, где обсудили вопросы, относительно дальнейших планов в отношении Сирийской войны.

Без мира в Сирии не может быть мира в Турции,

– сказал Эрдоган на пресс-конференции, посвященной завершению саммита.

Лидеры трех стран договорились противостоять всем попыткам сконструировать новую реальность в Сирии под видом борьбы с терроризмом, а также выражают решимость в борьбе с сепаратизмом, который ослабляет суверенитет и территориальную целостность Сирии и соседних стран.

Они также призвали мировое сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить помощь Сирии, направляя дополнительную гуманитарную помощь.