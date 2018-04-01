Трамп хочет вывести войска США из Сирии, – СМИ

Президент США Дональд Трамп сообщил двум своим советникам, что хочет вывести американские войска из Сирии и собирается настаивать на этом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.

По информации издания со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим планом, уже в начале следующей недели состоится заседание Совета национальной безопасности США, где будет обсуждаться кампания против "Исламского государства" в Сирии под руководством США.

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Отметим, что эта инициатива Трампа противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против "Исламского государства" в регионе еще далека до завершения.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии после разгрома "Исламского государства".