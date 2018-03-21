Война в Сирии: российская авиация сравняла с землей лагерь беженцев

В результате авиаударов российской авиации по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб погибли десять мирных жителей, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает издание "Анадолу".

Отмечается, что самолет Су-24 ППС России нанес два авиаудара по лагерю беженцев в поселке Хас на юге Идлиб.

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В сирийской гуманитарной организации "Белые Каски" добавили, что бомбардировки пришлось на темное время суток. Идлиб входит в зону деэскалации в Сирии.

Напомним, в анклаве Восточная Гута, что недалеко от столицы Сирии Дамаска, в результате обстрела с воздуха одной из школ погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины.