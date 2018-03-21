Війна у Сирії: російська авіація зрівняла з землею табір біженців

В результаті авіаударів російської авіації по табору біженців в сирійській провінції Ідліб загинули десять мирних жителів, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє видання "Анадолу".

Зазначається, що літак Су-24 ПКС Росії завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас на півдні Ідлібу.

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У сирійській гуманітарній організації "Білі Каски" додали, що бомбардування припало на темний час доби.

Ідліб входить в зону деескалації в Сирії. Нагадаємо, що 20 березня ринок в східному передмісті сирійської столиці Дамаска зазнав ракетного обстрілу, в результаті загинули щонайменше 35 осіб.

Нагадаємо, у анклаві Східна Гута, що неподалік столиці Сирії Дамаску, в результаті обстрілу з повітря однієї з шкіл загинули щонайменше 15 дітей та двоє жінок.