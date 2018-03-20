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Трамп обговорить із принцом Саудівської Аравії шляхи "покарання" Росії за Сирію, – The Hill

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На зустрічі із принцом Саудівської Аравії Трамп обговорить шляхи
На зустрічі із принцом Саудівської Аравії Трамп обговорить шляхи "покарання" Росії за Сирію / USA Today

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд та президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі, що запланована на 20 березня у Вашингтоні, говоритимуть про методи, які допоможуть "змусити Росію заплатити" за її дії на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на слова представника Білого дому, знайомого зі змістом зустрічі лідерів двох країн.

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"Центральною темою дискусії стане пошук спільних способів того, як можна змусити Росію заплатити за її активність у Сирії та підтримку поширення іранських ракет в Ємені. Все це загрожує загострити кризу і веде до масштабної регіональної катастрофи", – заявив представник адміністрації Трампа.

Окрім цього, Трамп, за словами американського чиновника, має намір звернути увагу на російську підтримку уряду Башара Асада в Сирії. Він також нагадає про рішення Москви накласти вето на резолюцію Радбезу ООН, покликану натиснути на Іран, який підозрюють у порушенні заборони щодо постачання зброї повстанцям-хуситам в Ємені.

Як зазначає видання, невідомо, чи буде глава Білого дому публічно коментувати зміст своєї розмови із саудівським принцом, оскільки, поки адміністрація Трампа вводить нові санкції і виступає з жорсткими заявами на адресу Москви, сам президент поводиться досить стримано.

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Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Новини США Саудівська Аравія Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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