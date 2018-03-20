Війна в Сирії: в результаті авіанальоту загинуло 15 дітей

У анклаві Східна Гута, що неподалік столиці Сирії Дамаску, в результаті обстрілу з повітря однієї з шкіл загинули щонайменше 15 дітей та двоє жінок. Як зазначають у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, бомби було скинуто з російських літаків.

У результаті бомбардування ввечері 19 березня руйнувань зазнала одна із шкіл у місті Ірбін, що належить до анклаву, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає Deutsche Welle. У Центрі також додали, що поранення зазнали понад 50 місцевих жителів.

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Наразі тривають рятувальні роботи, тому число жертв може зрости. Як повідомляється, потерпілі переховувались у підвалі школи.

Спостерігачі припускають, що удари завдавала російська авіація (Росія в сирійській громадянській війні підтримує правителя Башара Асада – "24"), посилаючись на дані власної мережі інформаторів щодо застосованих літаків та озброєння. Незалежних підтверджень цих даних поки що немає.

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