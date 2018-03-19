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Росія і Китай заблокували засідання Ради безпеки ООН щодо прав людини в Сирії

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Рада безпеки ООН
Рада безпеки ООН / Фото з вільних мереж

Представники Росії і Китаю заблокувала проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо питань дотримання прав людини в Сирії. Про це свідчать підсумки голосування.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми не бачимо підстав для цього заходу, оскільки права людини не є предметом порядку денного Ради безпеки. Для цього в Женеві працює Рада з прав людини", – сказав заступник постійного представника Росії в ООН Геннадій Кузьмін.

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Представник Китаю Шен Бо, який підтримав пропозицію Росії, заявив, що всі структури ООН розділяють між собою функції, і саме це є основою для схвалення рішень.

В результаті пропозицію про затвердження попереднього порядку денного засідання підтримали 8 країн, 4 країни (включно з Росією та Китаєм) висловилися проти, утрималися 3 країни.

Попередній порядок денний не був схвалений, "оскільки він не отримаа необхідної кількості голосів".

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії ООН Китай
Джерело: 24 Канал
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