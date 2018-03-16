Поплічникам Путіна у Сирії висунули звинувачення в огидних злочинах

Задля покарання опозиційних громад Сирії урядові та союзні їм сили ґвалтували та сексуально нападали на жінок, дівчат та чоловіків.

Про це мовиться у звіті ООН, повідомляє "Радіо Свобода".

Ці факти експерти розцінюються як воєнні злочини та злочини проти людства.

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При цьому повстанські групи в громадянській війні в Сирії також вчинили злочини сексуального характеру та тортури, хоча серед них такі дії були «значно менш поширені».

Окрім того дослідники з’ясували, що бойовики угруповання «Ісламська держава» страчували жінок і дівчат через побивання камінням за звинуваченнями в перелюбі, примушували дівчат до вступу до шлюбу та гоніння гомосексуалістів.

Це абсолютно огидно, що жорстокі акти сексуального та гендерного насильства продовжували здійснюватися в Сирії впродовж семи років більшістю учасників війни,

– сказав голова комісії ООН з розслідування Паулу Піньєйру.