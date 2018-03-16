Приспешникам Путина в Сирии выдвинули обвинения в отвратительных преступлениях

Для наказания оппозиционных общин Сирии правительственные и союзные им силы насиловали и сексуально нападали на женщин, девушек и мужчин.

Об этом говорится в отчете ООН, сообщает "Радио Свобода".

Эти факты эксперты расцениваются как военные преступления и преступления против человечества.

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При этом повстанческие группы в гражданской войне в Сирии также совершивших преступления сексуального характера и пытки, хотя среди них такие действия были "значительно менее распространены".

Кроме того исследователи выяснили, что боевики группировки "Исламское государство" казнили женщин и девушек через побивание камнями по обвинению в прелюбодеянии, заставляли девушек к вступлению в брак и гонения гомосексуалистов.

Это абсолютно отвратительно, что жестокие акты сексуального и гендерного насилия продолжали осуществляться в Сирии в течение семи лет большинством участников войны,

– сказал председатель комиссии ООН по расследованию Паулу Пиньейру.