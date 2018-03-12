За два місяці у Сирії загинула понад 1000 дітей

У січні та лютому 2018 року в Сирії загинула понад тисяча дітей. Це більше, ніж за весь минулий рік, коли через конфлікт в країні загинуло 910 дітей і 361 дитина отримала поранення.

Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), інформує DW.

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"Це нещадне насильство над дітьми", – заявив директор представництва ЮНІСЕФ у Німеччині Крістіан Шнайдер.

Жодна сирійська дитина не може врятуватися від наслідків війни. Адже чимало хлопчиків та дівчаток, які вижили, втратили родичів, отримали поранення або психічні травми. В країні підростає "ціле покоління інвалідів війни", констатує Шнайдер.

Загроза підстерігає в Сирії дітей усюди, адже на ігрових майданчиках та біля шкіл залишається багато снарядів, що не розірвались. За даними ЮНІСЕФ, 1,5 мільйона сирійських дітей мають інвалідність, а у 86 тисяч ампутовані кінцівки.

Усього, за різними даними, війна в Сирії забрала з 2011 року життя понад 310 тисяч людей.