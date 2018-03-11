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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Війна як ліцензія на вбивство: озвучили страшні цифри загиблих у Східній Гуті

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Акція протесту проти геноциду в Сирії
Акція протесту проти геноциду в Сирії / Getty Images

За три тижні бомбардувань у Східній Гуті загинули 1099 мирних жителів.

Такі дані навели у сирійській наглядовій раді з прав людини, передає NHK World.

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Серед вбитих – 227 дітей. Крім цього, у провінції Ідліб вперше загинула волонетерка.

Ще понад 4,7 тисячі людей поранені і потребують допомоги. В облозі досі перебувають 400 тисяч людей.

Армія Башара Асада захопила вже третину регіону. Спільно з росіянами президентські війська бомбардували Східну Гуту кілька тижнів попри те, що 24 лютого ООН ухвалила резолюцію про 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.

Теги: Війна у Сирії Жертви
Джерело: 24 Канал
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