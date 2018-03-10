У Сирії бойовики почали залишати Східну Гуту: фото вщент розбомбленого міста

Невеликі групи ісламістів виходять з підконтрольного повстанцям анклаву. Нині Східна Гута повністю оточена сирійськими урядовими силами.

Про це повідомляє сиріське телебачення, пише "Радіо Свобода".

Бойовики однієї з найбільших груп в Сирії – Армія Ісламу – наразі виїжджають до півічної провінції Ідліб. А рішення про евакуацію ухвалили на консультаціях з ООН.

Читайте також: Німецькі депутати хочуть видворити сирійських біженців

Кількість загиблих цивільних у Східній Гуті сягнула 900 людей. Більш ніж дві тисячі – поранені. В облозі перебувають 400 тисяч людей. Армія Асада захопила третину регіону. Спільно з росіянами Східну Гуту бомбардували кілька тижнів, попри те, що 24 лютого ООН ухвалила резолюцію про 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених.

До слова, прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп покладають відповідальність за катастрофу у Східній Гуті на Росію. Саме її військові літаки знищують передмістя Дамаска авіаударами.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.