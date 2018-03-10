12:31
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Сирии боевики начали покидать Восточную Гуту: фото полностью разбомбленного города

488 Читати новину українською

Небольшие группы исламистов выходят из подконтрольного повстанцам анклава. Сейчас Восточная Гута полностью окружена сирийскими правительственными силами.

Об этом сообщает сирийское телевидение, пишет "Радио Свобода".

Боевики одной из крупнейших групп в Сирии – Армия Ислама – пока выезжают в северную провинцию Идлиб. А решение об эвакуации было принято на консультациях с ООН.

Читайте также: Немецкие депутаты хотят выдворить сирийских беженцев

Количество погибших гражданских в Восточной Гуте достигло 900 человек. Более двух тысяч ранены. В осаде находятся 400 тысяч человек. Армия Асада захватила треть региона. Совместно с россиянами Восточную Гуту бомбили несколько недель, несмотря на то, что 24 февраля ООН приняла резолюцию о 30-дневном перемирии с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп возлагают ответственность за катастрофу в Восточной Гуте на Россию. Именно ее военные самолеты уничтожают пригород Дамаска авиаударами.

Почему продолжается война в Сирии? Война в Сирии началась еще 6 лет назад. Более 300 тысяч человек уже погибли. Все началось с восстания против президента страны Башара Асада. На стороне сирийского диктатора выступила Россия. Оппозицию поддержали США и ряд европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала крупнейшую за последние годы волну беженцев.

Теги: Война в Сирии Жертвы Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 568
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
337
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 921
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2321
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1586
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук