В Сирии боевики начали покидать Восточную Гуту: фото полностью разбомбленного города

Небольшие группы исламистов выходят из подконтрольного повстанцам анклава. Сейчас Восточная Гута полностью окружена сирийскими правительственными силами.

Об этом сообщает сирийское телевидение, пишет "Радио Свобода".

Боевики одной из крупнейших групп в Сирии – Армия Ислама – пока выезжают в северную провинцию Идлиб. А решение об эвакуации было принято на консультациях с ООН.

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Количество погибших гражданских в Восточной Гуте достигло 900 человек. Более двух тысяч – ранены. В осаде находятся 400 тысяч человек. Армия Асада захватила треть региона. Совместно с россиянами Восточную Гуту бомбили несколько недель, несмотря на то, что 24 февраля ООН приняла резолюцию о 30-дневном перемирии с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп возлагают ответственность за катастрофу в Восточной Гуте на Россию. Именно ее военные самолеты уничтожают пригород Дамаска авиаударами.

Почему продолжается война в Сирии? Война в Сирии началась еще 6 лет назад. Более 300 тысяч человек уже погибли. Все началось с восстания против президента страны Башара Асада. На стороне сирийского диктатора выступила Россия. Оппозицию поддержали США и ряд европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала крупнейшую за последние годы волну беженцев.