Правительственные войска Сирии захватили более половины Восточной Гуты: более 900 погибших

Войска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты. По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела превысило 900 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявления правозащитников.

Медики и местные жители заявляют о том, что во время атаки на город был использован хлорин. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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Отметим, что с 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больницы и голоде среди населения.

Напомним, что в период с 18 февраля по 7 марта из-за военных действий сирийских правительственных сил погибли более 800 мирных жителей.