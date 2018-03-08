Правительственные войска Сирии захватили более половины Восточной Гуты: более 900 погибших
Войска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты. По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела превысило 900 человек.
Об этом сообщает AP со ссылкой на заявления правозащитников.
Медики и местные жители заявляют о том, что во время атаки на город был использован хлорин. Однако официального подтверждения этой информации нет.
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Отметим, что с 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больницы и голоде среди населения.
Напомним, что в период с 18 февраля по 7 марта из-за военных действий сирийских правительственных сил погибли более 800 мирных жителей.
Источник: 24 Канал
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