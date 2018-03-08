Урядові війська Сирії захопили більше половини Східної Гути: більше 900 загиблих

Війська президента Сирії Башара Асада захопили більше половини території Східної Гути. За даними спостерігачів, кількість загиблих в результаті обстрілу перевищила 900 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяви правозахисників.

Медики і місцеві жителі заявляють про те, що під час атаки на місто було використано хлорин. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Зазначимо, що з 18 лютого в регіоні не вщухають бої, гинуть дедалі більше людей, надходять повідомлення про обстріл лікарень і голод серед населення.

Нагадаємо, що в період з 18 лютого до 7 березня через військові дії сирійських урядових сил загинули понад 800 мирних жителів.