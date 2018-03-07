Німецькі депутати хочуть видворити сирійських біженців

Півмільйона сирійських біженців хочуть видворити із Німеччини. За справу взялися націоналісти з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Сім членів політсили поїхали до Сирії, щоб дізнатися, чи безпечно буде біженцям повернутися на Батьківщину. Німецькі політики вже зустрілися з представниками уряду Асада і відвідали райони, підконтрольні його силам, такі як Дамаск, Хомс і Алеппо.

Читайте також: Угорщину можуть виключити з ЄС через біженців

За результатами візиту вони мають підготувати звіт. Очікується, що його оприлюднять цієї п'ятниці. Це не перша спроба німецьких ультраправих видворити біженців з країни.

Члени "Альтернативи для Німеччини" вже виступали з пропозиціями щодо репатріації мігрантів. Їхні спроби блокує керівна партія Ангели Меркель. Канцлер Німеччини виступає за надання притулку біженцям.

Нагадаємо, 3 лютого, до анексованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Вони виступили за скасування антиросійських санкцій і заявили, що півострів є частиною Росії.