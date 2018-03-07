Немецкие депутаты хотят выдворить сирийских беженцев

Полмиллиона сирийских беженцев хотят выдворить из Германии. За дело взялись националисты из ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Семь членов политсилы поехали в Сирию, чтобы узнать, безопасно ли будет беженцам вернуться на родину. Немецкие политики уже встретились с представителями правительства Асада и посетили районы, подконтрольные его силам, такие как Дамаск, Хомс и Алеппо.

Читайте также: Венгрию могут исключить из ЕС из-за беженцев

По результатам визита они должны подготовить отчет. Ожидается, что его обнародуют в эту пятницу. Это не первая попытка немецких ультраправых выдворить беженцев из страны.

Члены "Альтернативы для Германии" уже выступали с предложениями о репатриации мигрантов. Их попытки блокирует правящая партия Ангелы Меркель. Канцлер Германии выступает за предоставление убежища беженцам.

Напомним, 3 февраля в аннексированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.