Война как лицензия на убийство: озвучили страшные цифры погибших в Восточной Гуте

За три недели бомбардировок в Восточной Гуте погибли 1099 мирных жителей.

Такие данные привели в сирийском наблюдательном совете по правам человека, передает NHK World.

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Среди убитых – 227 детей. Кроме этого, в провинции Идлиб впервые погибла волонтерка.

Еще свыше 4,7 тысяч человек ранены и нуждаются в помощи. В осаде до сих пор находятся 400 тысяч человек.

Армия Башара Асада захватила уже треть региона. Совместно с россиянами президентские войска бомбили Восточную Гуту несколько недель, несмотря на то, что 24 февраля ООН приняла резолюцию о 30-дневном перемирии с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых.

Почему идет война в Сирии? Война в Сирии началась еще 6 лет назад. Более 300 тысяч людей уже погибли. Все началось с восстания против президента страны Башара Асада. На стороне сирийского диктатора выступила Россия. Оппозицию поддержали США и ряд европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала крупнейшую за последние годы волну беженцев.