За два месяца в Сирии погибли более 1000 детей

В январе и феврале 2018 года в Сирии погибли более тысячи детей. Это больше, чем за весь прошлый год, когда из-за конфликта в стране погибли 910 детей и 361 ребенок получил ранения.

Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

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"Это беспощадное насилие над детьми", – заявил директор представительства ЮНИСЕФ в Германии Кристиан Шнайдер.

Ни один сирийский ребенок не может спастись от последствий войны. Ведь многие из мальчиков и девочек, которые выжили, потеряли родственников, получили ранения или психические травмы. В стране подрастает "целое поколение инвалидов войны", констатирует Шнайдер.

Угроза подстерегает в Сирии детей всюду, ведь на игровых площадках и возле школ остается много снарядов, что не разорвались. По данным ЮНИСЕФ, 1,5 миллиона сирийских детей имеют инвалидность, а у 86 тысяч ампутированы конечности.

Всего, по разным данным, война в Сирии унесла с 2011 года жизни более 310 тысяч человек.