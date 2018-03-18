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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Сирії збили бомбардувальник Су-24

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У Сирії збили бомбардувальник Су-24
У Сирії збили бомбардувальник Су-24 / скріншот з відео

Члени сирійського угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам" у провінції Східний Каламун, що в Сирії, збили бомбардувальник Су-24 Військово-повітряних сил президента країни Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Directorate 4, який займається моніторингом діяльності терористів.

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Зокрема на відеозаписі, опублікованому каналом у неділю, 18 березня 2018 року, зафіксовано момент підбиття й падіння літака.
Поки що інформації про долю екіпажу немає.

Літак Су-24 – це радянський тактичний фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Теги: Новини політики Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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