В Сирии сбили бомбардировщик Су-24
Члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун, в Сирии, сбили бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил президента страны Башара Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.
Читайте также: Американцы готовятся к новым боям с российскими наемниками в Сирии, – генерал США
В частности на видеозаписи, опубликованной каналом в воскресенье, 18 марта 2018 года, зафиксирован момент подбития и падения самолета.
Пока что информации о судьбе экипажа нет.
Самолет Су-24 – это советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии