Члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун, в Сирии, сбили бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил президента страны Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

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В частности на видеозаписи, опубликованной каналом в воскресенье, 18 марта 2018 года, зафиксирован момент подбития и падения самолета.

Пока что информации о судьбе экипажа нет.

Самолет Су-24 – это советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.