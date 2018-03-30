Трамп анонсировал скорое окончание военной операции США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии после разгрома "Исламского государства".

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на Politico.

"Мы выбиваем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", – сказал хозяин Белого дома.

Читайте также: Трамп назначил министром своего врача

Американский лидер пообещал, что группировка полностью потеряет всю занятую территорию.

Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть,

– резюмировал президент.

Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в 1,5 триллиона долларов. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке. Во время регулярного брифинга в Госдепартаменте журналисты попросили начальника пресс-службы ведомства Хизер Нойерт прокомментировать слова Трампа.

"Могу лишь сказать, что я не видела высказываний президента относительно этого", – ответила Хизер Нойєрт.

Администрация призывает другие страны делать больше для решения кризисов в мире. При этом Нойерт неизвестно о каких-либо изменения политики Вашингтона в отношении Сирии.