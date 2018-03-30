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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Трамп анонсировал скорое окончание военной операции США в Сирии

26 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / news-front.info

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии после разгрома "Исламского государства".

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на Politico.

"Мы выбиваем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", – сказал хозяин Белого дома.

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Американский лидер пообещал, что группировка полностью потеряет всю занятую территорию.

Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть,
– резюмировал президент.

Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в 1,5 триллиона долларов. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке. Во время регулярного брифинга в Госдепартаменте журналисты попросили начальника пресс-службы ведомства Хизер Нойерт прокомментировать слова Трампа.

"Могу лишь сказать, что я не видела высказываний президента относительно этого", – ответила Хизер Нойєрт.

Администрация призывает другие страны делать больше для решения кризисов в мире. При этом Нойерт неизвестно о каких-либо изменения политики Вашингтона в отношении Сирии.

Теги: Дональд Трамп Война в Сирии Новости США
Источник: 24 Канал
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