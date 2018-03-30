Трамп назначил министром своего врача
Президент США Дональд Трамп назначил на должность министра по делам ветеранов своего личного врача Ронни Джексона.
Об этом глава США сообщил в Тwitter.
"С радостью сообщаю, что назначил новым министром по делам ветеранов достойного адмирала, доктора Ронни Л. Джексона", – отметил Трамп.
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На этом посту личный врач Трампа заменит ранее уволенного Давида Шулкина.
Сам же Джексон, который является врачом по специальности, служил в Ираке и имеет боевые награды.
Источник: 24 Канал
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