Трамп назначил министром своего врача

Президент США Дональд Трамп назначил на должность министра по делам ветеранов своего личного врача Ронни Джексона.

Об этом глава США сообщил в Тwitter.

"С радостью сообщаю, что назначил новым министром по делам ветеранов достойного адмирала, доктора Ронни Л. Джексона", – отметил Трамп.

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I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 березня 2018 р.

На этом посту личный врач Трампа заменит ранее уволенного Давида Шулкина.

Сам же Джексон, который является врачом по специальности, служил в Ираке и имеет боевые награды.